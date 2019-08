Alessandro Bastoni ha analizzato la partita dell'Inter contro il Valencia: "Era importante vincere - spiega il difensore a Inter TV - perché l'allenatore ci ha trasmesso questo atteggiamento". E' stato lui a segnare il rigore decisivo per il successo: "Sono contento, ma soprattutto per l'identità di squadra che si vedeva fin dall'inizio del precampionato. Adesso siamo pronti per iniziare. Col Valencia ci siamo sistemati a partita in corso a livello tattico. Dobbiamo migliorare ancora la fase difensiva, ma la strada è quella giusta".