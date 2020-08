Intervenuto a Sky Sport, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha dichiarato: "Se tiferò Atalanta? Certo! Sono molto legato all'Atalanta, ringrazio la società e Gasperini per avermi lanciato".



SULLA NOTTATA - "Reggo bene le partite, ho dormito. E' una soddifazione, non è mai facile. Specie per noi".



SULLA SUA CRESCITA - "Credo di aver fatto passi da gigante, mai mi sarei aspettato di poter giocare titolare nell'Inter e giocarmi obiettivi così. E' un orgoglio rappresentare l'Inter, questi risultati si ottengono grazie alla squadra".



SU GODIN - "Le sue parole di ieri testimoniano il fatto che è una grande persona. Ha grande professionalità, mi ritengo fortunato ad avere lui in spogliatoio, ma anche altri come De Vrij, Ranocchia, Borja...".



SU CONTE - "Ciò che Conte mi ha dato è stata la fiducia. Io vado in campo per fare del mio meglio e non ho paura".



SULL'EUROPA LEAGUE - "Arrivati a questo punto, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo spingere il più possibile usando la testa".



SU LUKAKU - "In allenamento lo lascio fare, almeno gli do fiducia e la domenica fa gol".