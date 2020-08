C'è la fila per Federico Bonazzoli. Come scrive Tuttosport, il Torino è interessato al numero 9 della Samp, che tratta il rinnovo con il club ligure, in quanto in scadenza nel 2021. A osservare il tutto c'è anche l'Inter, che sta pensando di riportarlo a casa, in quanto nome utile per le liste europee. Insomma, tanto mercato per il classe '97, autore di un grande finale di stagione. Valutazione? 10 milioni di euro, secondo Tuttosport.