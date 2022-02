L'Inter continua a lavorare senza sosta in vista del prossimo impegno che la vedrà affrontare il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara andrà in scena mercoledì 16 a partire dalle 21 in un San Siro con capienza ridotta ma già tutto esaurito e fra i protagonisti più attesi della sfida in cui mancherà per squalifica Nicolò Barella, dovrebbe esserci anche Alessandro Bastoni.



IN RECUPERO - Il difensore ex-Atalanta era uscito infortunato nel corso della gara di Coppa Italia poi vinta contro la Roma e fin dal primo esito degli esami che hanno confermato la distorsione alla caviglia escludendo lesioni ai legamenti, il club nerazzurro ha sperato di riaverlo per questa fondamentale partita. E nel corso della giornata di ieri sono arrivate le prime buone notizie perché Bastoni ha svolto un allenamento personalizzato, ma in campo, accelerando il rientro e aumentando le chance di vederlo in campo dal 1' contro i Reds.