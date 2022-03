Alla vigilia della gara di Champions contro il Liverpool, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha presentato così la gara: "Della gara dell'andata cambierei il risultato. Ad Anfield proveremo a metterli in difficoltà dopo averli già visti a Milano. Salah, Mané e Jota sono giocatori fortissimi, ma ho già affrontato Ronaldo, Benzema e Vinicius. Non sento la pressione, se avessi paura di scendere in campo forse dovrei cambiare mestiere. Invece io non vedo l'ora di giocare. Lo spirito di gruppo può aiutare chi come me giocherà per la prima volta in questi stadi, aiuta a prendere consapevolezza. Essere papà è un'emozione unica, avere una famiglia a casa aiuta anche a giocare meglio".



MAI STATA CRISI - "Prima della Salernitana non eravamo in crisi, il 5-0 dell'altro giorno dimostra che siamo una squadra compatta e solida. Da noi non ci sono mele marce, questo è quello che conta. Gosens? Son contento di ritrovarlo dopo essere stati compagni a Bergamo, sa di essere in un top club e ha bisogno di tempo prima di tornare al massimo della forma".