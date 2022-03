Un occhio alla Champions e l'altro al campionato, che per l'Inter rimane la priorità. Per questo motivo Simone Inzaghi dovrà giocare con il bilancino per gestire le energie e a tal proposito, secondo indiscrezioni che giungono da Appiano, Edin Dzeko potrebbe partire dalla panchina domani sera contro il Liverpool. Al suo posto l'ex Lazio, Joaquin Correa, che dopo aver smaltito l'infortunio è pronto a raccogliere questa importante opportunità.