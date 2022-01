Fiocco rosa in casa Bastoni. Il difensore dell'Inter è diventato papà: la sua compagna Camilla Bresciani ha partorito ed è nata Azzurra Agnese (il secondo nome è in memoria di un'amica di Alessandro, morta in un incidente stradale nel 2015).



Per festeggiare, il padre di Alessandro ha aperto un conto in un bar di Piadena Drizzona (comune di residenza della famiglia in provincia di Cremona) offrendo un caffè a tutti i concittadini.