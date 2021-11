Le Nazionali hanno tolto qualche certezza a Simone Inzaghi, che domenica alle 18 si giocherà una gara decisiva contro il Napoli a San Siro. Ad Appiano Gentile lo sanno, tra i giocatori c’è la consapevolezza che contro gli azzurri sarà una gara da dentro o fuori, e non solo per la classifica (ritrovarsi a - 10 sancirebbe quasi la fine dei sogni scudetto), ma anche perché c’è il desiderio di vincere finalmente uno scontro diretto.



Ma ironia della sorte, a una settimana dal big match, Inzaghi ha sudato freddo per le condizioni fisiche dei suoi. De Vrij, Bastoni e Dzeko hanno messo a dura prova il sistema nervoso dell’ex tecnico laziale, ma per fortuna in giornata sono arrivate anche delle buone notizie. Data per certa l’assenza del difensore olandese (De Vrij rimarrà fermo una decina di giorni), c’è da registrare un miglioramento delle condizioni fisiche di Dzeko e Bastoni. Nel pomeriggio si sono allenati entrambi con sedute personalizzate, ma in campo e non in palestra. Sia per l’attaccante che per il difensore c’è molta fiducia circa il recupero per la partita contro gli uomini di Spalletti. Tra i due, Bastoni è quello che sta un po’ meglio ma presto torneranno insieme in gruppo.