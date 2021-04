Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della partita con il Napoli: "Ci teniamo molto a fare bene, il Napoli è una squadra forte e saremo in uno stadio difficile da affrontare. Siamo pronti alle difficoltà che ci verranno in contro e determinati a fare il meglio possibile".



LA DIFESA CONTRO IL NAPOLI - "Sappiamo benissimo le qualità del Napoli, specie in fase offensiva. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene. Abbiamo imparato a soffrire? Sì, credo sia stato uno step di ulteriore crescita che è arrivato quest’anno. Sappiamo gestire molto bene le partite, difendere per poi ripartire".