Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, commenta a Mediaset Infinity il successo ottenuto sul campo del Salisburgo.



Serata perfetta: vittoria, qualificazione e fascia da capitano

"Sono davvero contento, è un onore incredibile indossare la fascia che è stata indossata da tanti campioni. Siamo felicissimi di aver conquistato la qualificazione con due turni di anticipo. Nel primo tempo il Salisburgo ci ha messo in grande difficoltà, ma la la squadra ha risposto bene. Nella ripresa siamo saliti in cattedra ed abbiamo vinto la partita".



Lautaro?

"Siamo felicissimi, è il nostro capitano e punto di riferimento. Non importa chi gioca, conta solo vincere. Siamo tutti felici, vogliamo continuare così".