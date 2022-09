Una giocata soltanto, di gran classe e decisiva per innescare l'azione per il gol di Saelemaekers con cui il Milan strappa un punto sudato ma molto prezioso nel catino ribollente della Red Bull Arena di Salisburgo. Sprazzi di talento per Charles de Ketelaere (foto Ansa) nel contesto di una partita complicata, sofferta, sia nell'individuare la posizione migliore per rendersi utile, sia a livello di ritmi e fisicità.