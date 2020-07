Intervenuto a Tutti Convocati, l'ex fantasista dell'Inter, Evaristo Beccalossi, spiega come da Suning si aspetti un grande colpo ed esprime la propria opinione su Christian Eriksen e Sandro Tonali.



UN GRANDE COLPO - All’Inter serve qualche innesto in mezzo al campo, poi si dovrà valutare qualcosa in attacco. La società si sta muovendo bene, mi aspetto qualcosa di grosso per la prossima stagione. Però serve calma, c’è da fare un percorso importante”.



SU TONALI - “E’ un grande giocatore, è pronto per fare il salto di qualità. Non vedo l’ora di vederlo ad alti livelli perché mi ha impressionato moltissimo”.



SU ERIKSEN - “Lo vedo timido. Quando indossi quella maglia lì devi dare il 20%/30% in più di quello che faresti normalmente. Lui paga questo aspetto caratteriale”.