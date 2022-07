, nuovo laterale dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Dazn:"E' un'emozione grande ogni giorno essere a contatto con certi campioni con cui prima giocavi contro o guardavi in tv. E' un'emozione che continua ogni giorno e spero di dare il massimo e ripagare la fiducia della società"."Danilo D'Ambrosio mi sta molto vicino, è una grande persona. Poi anche Darmian, che abita vicino a me: sono stati loro i primi, anche perché all'inizio non c'erano tutti"."Il ricordo più bello è stato il Triplete, è stato incredibile. Sono interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan per diversi anni. Il ricordo più bello è quello: ero a casa. I miei idoli sono Zanetti e Maicon, facevano il mio ruolo"."Me la ricordo bene, avevo sei anni quell'età fai cose senza pensarci: sono interista fin da bambino, ma il Milan devo solo ringraziarlo, se sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto per me. E' stato uno schiocco di dita: dalla retrocessione alla C ad essere qui in questo club è un grande salto. Ringrazio anche Cagliari perché mi ha dato tanto, ovviamente questo è un club molto più grande con molte più ambizioni"."Sicuramente il colpo di testa, ha un grandissimo tempismo. Devo rubare tanto da tutti perché sono grandissimi campioni con molta esperienza: è un onore essere qui"."Sì, ne ho parlato anche ieri con lui. Anche dopo gli allenamenti ci sarà da fermarsi e provare a crossare. Dopo la partita stavamo parlando di un cross che avevo fatto e lui mi ha detto che avremo tempo di allenarci e capire i tempi"."Se dovessero chiamarmi in causa e mi farò trovare pronto, allora sarò soddisfatto".