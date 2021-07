Si intensificano i contatti tra Inter e Benfica per Joao Mario. Lo scrive Record, con gli avvocati che sono al lavoro per sciogliere quel nodo da 30 milioni di euro, clausola pro Sporting, che sta bloccando il tutto. I nerazzurri pensano di perdere a zero il giocatore, secondo il media portoghese, pur di risparmiare sull'ingaggio da 6 milioni lordi di Joao Mario.