L'Inter è già al lavoro per preparare la trasferta di domenica prossima contro il Frosinone. I ciociari invece si ritroveranno domani mattina, alle 11.30, per riprendere il lavoro in vista della sfida contro i nerazzurri. La squadra di Baroni, che viene da due successi consecutivi contro Parma e Fiorentina, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi, che hanno già polverizzato i biglietti disponibili per la partita (ad oggi restano invenduti circa 300).