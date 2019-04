Davide Lippi, agente di Matteo Politano, esterno dell'Inter, ha parlato del suo assistito a Mc Sport.



Queste le sue parole: "È un giocatore forte, penso che l'Inter non se lo lasci scappare, c'è un diritto di riscatto. Ha avuto un buon profitto, è al primo anno in una grande squadra e solitamente ci sono dispendi di energie particolare. Per me è una stagione importantissima, si sta confrontando a questo livello e può fare ancora meglio. Può fare di più, non penso che l'Inter non lo riscatti, credo non ci saranno problemi".