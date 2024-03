Inter, Bento brilla col Brasile e strega il Chelsea. L'ex allenatore: 'In Italia non avrebbe problemi

Si è tanto parlato di Endrick in otticaprima della ripresa dei campionati, ma anche l'esordio con la Seleçao diportiere classe 1999 dell'Athletico Paranaense, è stato da incorniciare. Zero gol subiti a Wembley contro l'Inghilterra, una delle nazionali più forti al mondo, e interventi sicuri a rafforzare le convinzioni del gruppo di Dorival Junior, all'altezza poi della Spagna, fermata al Bernabeu qualche giorno dopo sul 3-3.In particolare la gara di Londra deve aver smosso qualcosa in città, dalle parti di Stamford Bridge, dove ilnon è del tutto soddisfatto dell'apporto di Robert Sanchez, ennesima pedina sottratta al Brighton negli ultimi anni. Quello dei Blues è un interessamento che si somma a quelli di Nottingham e Wolverhampton segnalati nel corso dei mesi, ma, manifestata anche al suo Athletico,

"Sì, sì, a livello di struttura fisica", ha detto a Tuttosport, ex Udinese e Siena in carriera e primo allenatore del portiere all'Athletico Paranaense. "Bento è in gamba anche con i piedi, sa leggere bene la giocata, capisce quando passare corto o lanciare lungo. Idem per il rilancio con le mani. Julio Cesar con i piedi era ancor più forte, avrebbe potuto giocare come difensore o centrocampista.. L’anno scorso lo voleva il Benfica, ma il presidente non l’ha ceduto. Bento è sicuramente pronto per qualsiasi top club. E sono sicuro, dato che conosco l’Italia, che non avrebbe alcun problema di adattamento»".

Lo stesso presidente che non ha avallato il trasferimento all'Inter nella scorsa sessione estiva, ma al quale Bento ha strappato unda consegnare a Beppe Marotta. Il prezzo,, è impegnativo per un giocatore che dovrà ambientarsi, ma il giovane goleiro ha già passaporto italiano e può trascorrere, che un po' di garanzie in questa stagione dopo la chiacchierata cessione di Onana le ha date. "Come uomo è in gamba, come portiere è fortissimo. Per me potrebbe essere già il numero uno di qualsiasi squadra. Se poi inizialmente dovesse essere il dodicesimo, si adatterà", assicura Valentim.