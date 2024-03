Inter, senti Matri: 'La vittoria del Milan in Europa League potrebbe rendere più amara la conquista dello scudetto'

45 minuti fa

1

L'Inter può vincere aritmeticamente lo Scudetto in occasione del derby di ritorno contro il Milan in programma il prossimo 22 aprile. Vincere la stracittadina potrebbe significare tanto per la formazione di Stefano Pioli che, dopo le delusioni della scorsa stagione, può provare a rendere meno amara la stagione dei cugini nerazzurri.



Ospite a DAZN, però, l'ex attaccante, ora opinionista, Alessandro Matri ha affermato che il Milan rischia di avere a disposizione un'altra arma per rovinare la festa Scudetto all'Inter: "La vittoria in Europa League potrebbe rendere più amara la conquista dello Scudetto, più del derby vinto. Non è una singola partita che rende amara la stagione".