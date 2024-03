Inter, Bento in pugno: c'è una promessa dell'Athletico Paranaense e del giocatore

Il portiere del futuro dell'Inter parlerà brasiliano. Il club nerazzurro in vista della prossima estate cercherà sul mercato un estremo difensore da affiancare a Yann Sommer con Emil Audero che non sarà riscattato dalla Sampdoria. E da tempo il nome più caldo resta quello di Bento Matheus Krepski o più semplicemente Bento, portiere clase 1999 di proprietà dell'Athletico Paranense e soprattutto dotato di passaporto comunitario.



LA PROMESSA DELL'ATHLETICO PARANENSE - Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, già la scorsa estate aveva provato ad approcciare il giocatore e soprattutto il club brasiliano che però ha negato ogni possibilità di trattativa. All'epoca il ds nerazzurro strappò però la promessa da parte della società di Curitiba di ritornare a parlarne al termine di questa stagione con Bento che avrà ancora due anni e mezzo di contratto davanti a sè (scadenza 31 dicembre 2026). L'Athletico Paranaense ha fissato in 15 milioni di euro la valutazione, ma c'è un fattore che aiuterà gli uomini di Viale della Liberazione nella trattativa.



BENTO HA DETTO SÌ - Il portiere brasiliano in questa annata si è confermato sui livelli che avevano stregato l'Inter e i contatti in questi mesi, non si sono mai fermati con lui e con il suo agente. Bento ha di fatto confermato all'Inter che vuole solo il trasferimento a Milano, consapevole anche dell'anno che trascorrerà ambientandosi e alternandosi con Sommer, e che aspetterà che il club trovi l'accordo con quello brasiliano.