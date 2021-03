Beppe Baresi, attualmente scout dell'Inter, parla anche di Mourinho in una lunga intervista concessa a Il Giornale: "José? Numero uno nella gestione delle persone, bravissimo a trasmettere le sue idee. Facile entrare in sintonia con lui. Poi i risultati aiutano".



SUL SUO LAVORO ATTUALE - "Come cambia il calcio? Guardo partite di tutto il mondo. Adesso ci sono un po' meno campioni nel senso pieno della parola, più atleti-calciatori. Qualche campione, però, si trova sempre".