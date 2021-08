Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, parla al Corriere della Sera dell'iniziativa di azionariato popolare di Interspac: "​Ben vengano le iniziative come quelle di Cottarelli, alla quale io ho aderito volentieri: speriamo di trovare il modo per consentire, a tutti i tifosi che lo desiderino, di aiutare l’Inter e partecipare alla sua gestione".