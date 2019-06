Tommaso Berni rinnova con l'Inter. All'uscita dalla sede nerazzurra, il portiere ha parlato ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com: "Ero in scadenza, ho firmato il rinnovo e contentissimo di proseguire per un altro anno. Lavorare con Conte? C'è tanto entusiasmo, abbiamo finito un'annata non facile raggiungendo un obiettivo importantissimo per società e noi giocatori. Ripartiamo con il massimo entusiasmo: c'è da fare tanto, crescere tanto, ho l'entusiasmo di un ragazzino e proverò a dare il mio contributo. Mercato? Non è una domanda da fare a me. Ambizioni? Sicuramente c'è l'obiettivo di andare a migliorare l'anno precedente, speriamo di raggiungerlo. L'esperienza di un vecchietto può aiutare, il calcio sta lanciando tantissimi giovani in gamba e con un po' di esperienza si cerca di guidarli sulla strada giusta. Cosa dà Conte? Sicuramente Spalletti ha fatto benissimo, riportando l'Inter dove deve stare. Con Conte arriva un altro allenatore vincente, vi dirò tra qualche mese. Dzeko e Lukaku? Sono due bestie. Io leader in spogliatoio? Sicuramente è uno dei compiti che ho, spero che arrivino ragazzi con tanta voglia di fare, che si mettano a disposizione di mister e gruppo e che ci togliamo soddisfazioni".