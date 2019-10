Cristiano Biraghi, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la partita pareggiata con il Parma: "​Potevamo essere davanti, non abbiamo sfruttato l'occasione. Abbiamo fatto un primo tempo un po' sottotono. La cosa positiva è che al secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione e tante occasioni per vincere, ma non ci siamo riusciti".