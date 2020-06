Cristiano Biraghi, laterale dell'Inter, in gol nel 3-3 contro il Sassuolo, parla a Inter Tv: "Ero contento al di là del gol perché avevamo ripreso una partita iniziata con difficoltà. Volevamo i 3 punti e quel gol ci ha portarti in vantaggio, purtroppo è andata così e siamo molto rimaneggiati. Quando sei l'Inter sei una grande squadra e le grandi sanno voltare subito pagina. In una serata in cui sei a un passo dalla vittoria è importante sapere che la prossima partita a Parma è un'opportunità per rimetterci in carreggiata. Come ogni partita il nostro pensiero sarà di vincere. Da quando abbiamo ricominciato sia a Napoli che contro la Samp che oggi siamo stati noi i padroni del campo. Sappiamo che è un problema non chiudere le partite, è un peccato non vincere quando dai tutto e crei le basi per vincere, salvo poi vedere sfumare i 3 punti per errori nostri. Questo è uno degli step che dobbiamo fare per puntare in alto".