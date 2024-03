Inter, Bisseck: 'Bastoni? Tra compagni...'

Yann Bisseck, autore del gol con il quale l'Inter ha vinto a Bologna, dopo il match parla ai microfoni di Inter TV: "Succede di segnare così, non avevamo provato l'azione con Bastoni ma tra compagni ci si capisce. Oggi il Bologna ci ha dato molto fastidio, sono una squadra forte, abbiamo giocato in uno stadio difficile e sono ben allenati, ma noi abbiamo fatto la nostra partita e alla fine credo che abbiamo vinto in modo meritato".



E poi: "Bisogna crederci sempre, sicuramente capita in una grande squadra di non avere tante occasioni per giocare, oggi ce l'ho avuta e sono felice di averla sfruttata".



LA STAGIONE DI BISSECK - Alla sua prima stagione all'Inter, il difensore tedesco, classe 2000, ha collezionato finora 16 presenze, segnando 2 gol e fornendo un assist. In 809 minuti in campo, Bisseck ha anche rimediato due ammonizioni.