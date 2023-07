Dopo l'arrivo di Marcus Thuram, l'Inter è pronta ad abbracciare il secondo acquisto dell'estate: dall'Aarhaus è in arrivo il difensore classe 2000 Yann Aurel Bisseck. I nerazzurri pagheranno la clausola di 7 milioni di euro per portarlo a Milano, la prossima settimana sono in programma le visite mediche dopo le quali il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Le parti hanno trovato l'accordo già da tempo, per chiudere gli ultimi aspetti si stava aspettando il ritorno del giocatore dall'Europeo Under 21.



BISSECK ALL'EUROPEO - Nel torneo in Georgia e Romania Bisseck era il capitano di una Germania che a dire la verità non ha fatto una gran prestazione: sono usciti nella fase a gironi chiudendo all'ultimo posto il gruppo con Inghilterra, Israele e Repubblica Ceca; senza nessuna vittoria. Bisseck le ha giocate tutte, con la fascia al braccio e segnando la rete del pareggio nell'1-1 con l'Israele al debutto.



COME CAMBIA LA DIFESA - Ora Bisseck è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Inter: il tedesco si inserisce in un reparto che ha già perso Skriniar e nel quale potrebbero arrivare anche altri rinforzi. Piede destro, nell'Aarhaus giocava in una difesa a tre sul centro-sinistra, ma si può adattare in tutte e tre le posizioni. Bravo di testa e forte fisicamente, imposta palla al piede e tra qualche giorno verrà studiato da vicino da Simone Inzaghi. L'Inter aspetta Bisseck, visite mediche già fissate per la settimana prossima.