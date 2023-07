La Sampdoria sta guardando a possibili rinforzi per il reparto avanzato. Al club blucerchiato servono giocatori pronti, già conoscitori della Serie B, e in quest'ottica da Corte Lambruschini hanno iniziato a monitorare uno dei prospetti più interessanti del Frosinone, grande rivelazione della Serie B. Il nome è quello di Samuele Mulattieri.



L'attaccante, classe 2000, ha totalizzato 12 reti nella scorsa stagione sotto alla guida di Fabio Grosso. Mulattieri è ligure, è cresciuto nelle giovanili dello Spezia prima e dell'Inter poi. Proprio la società nerazzurra detiene ancora il suo cartellino: secondo Il Secolo XIX però c'è da battere una folta concorrenza, anche di società di Serie A, per arrivare al suo cartellino.