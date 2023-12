L'Inter batte il Lecce a San Siro e si porta a casa tre punti. Nel post partita ha parlato Yann Bisseck, autore del gol del vantaggio interista. Queste le sue parole a Inter TV:



IL GOL - "È un'emozione meravigliosa, non ho molto da dire. Ho segnato e lo stadio è impazzito, è un'emozione che ricorderò per sempre. Tutti i compagni erano felici per me".



TIFOSI - "No non lo sapevo e non me l'aspettavo, non avevo mai giocato in uno stadio così importante e così grande. Ero sorpreso perché non avevo mai visto un campionato così, sono felice e mi piace tanto tutto questo. La mia prestazione? Ho solo fatto il mio lavoro, sapevo di aver fatto un grande lavoro così come lo ha fatto tutta la squadra. Abbiamo fatto tutti una grandissima prestazione".