Dagli studi di Sky Sports, Gianluca Di Marzio, il più apprezzato esperto di mercato, ha commentato così le possibilità reali per l'attacco dell'Inter: "Per Lautaro Martinez si sta continuando a trattare col Barcellona ma al momento un accordo non è stato ancora raggiunto. Aubameyang? Non mi risulta che sia un obiettivo, non ci sono contatti per prenderlo".