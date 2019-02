si sfidano al Meazza, per la 22esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento difficile, sia per i nerazzurri che per i rossoblù fare punti oggi è fondamentale., con il Torino in campionato e con la Lazio (ai rigori) in Coppa Italia. La squadra dinon vince dal 29 dicembre (a Empoli) e, dopo la sosta, oltre ai due match sopracitati, il risultato migliore è stato lo 0-0 in casa contro il Sassuolo. Per Spalletti, sul quale su allunga, una vittoria contro il Bologna è fondamentale. Dall'altra parte, i felsinei, terz'ultimi in classifica, si presentano a San Siro con un nuovo allenatore: l'ex interista, che in settimana ha preso il posto di, esonerato dopo il 4-0 interno rimediato dal Bologna domenica scorsa contro il Frosinone. Tutti in campo alle 18, arbitra Pasqua.1 Handanovic; 21 Cedric, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 8 Vecino 77 Brozovic; , 87 Candreva, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi.A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 74 Salcedo. Allenatore: Luciano Spalletti28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Lyanco, 35 Dijks; 16 Poli, 5 Pulgar, 21 Soriano; 7 Orsolini, 9 Santander, 24 Palacio.A disposizione: 1 Da Costa, 3 Gonzalez, 6 Paz, 8 Nagy, 11 Krejci, 17 Donsah, 20 Edera, 22 Destro, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 33 Calabresi, 91 Falcinelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.