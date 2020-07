Inter-Bologna apre il programma domenicale della 30esima giornata di Serie A (calcio d'inizio a San Siro ore 17.15) con i nerazzurri chiamati a non fermare la propria corsa, sia in ottica terzo posto sia in quella di un'insperato ritorno in corsa per la lotta scudetto, e i rossoblù forse all'ultima vera chiamata per la corsa ad un piazzamento Europa League che si è complicato in questa ripresa post-covid. Antonio Conte continuerà a non poter utilizzare Milan Skrinar, ancora squalificato mentre per l'ex Sinisa Mihajlovic non saranno disponibili due dei tanti ex-nerazzurri presenti in rosa: Poli e Mbaye.



STATISTICHE - L'Inter ha affrontato il Bologna 145 volte in Serie A: 70 successi, 35 pareggi e 40 sconfitte. L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti). Il Bologna è l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol da fuori area in trasferta in questa Serie A. Antonio Conte ha allenato in sette gare contro il Bologna in Serie A con cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta. Il primo gol del centrocampista dell'Inter Antonio Candreva in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna, nel febbraio 2010 ma giocava per la Juventus. Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l'Inter in Serie A, mentre Rodrigo Palacio ha giocato 140 gare e segnato 39 gol in Serie A con la maglia dell'Inter.







