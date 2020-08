L'Inter pensa al ritorno di Bonazzoli della Sampdoria. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, cè già stato un incontro a Milano fra la dirigenza blucerchiata e Tullio Tinti, procuratore dell'attaccante, per impostare il prolungamento del contratto. Su Bonazzoli c'è poi l'interesse di vari club fra cui l'Inter: i nerazzurri potrebbero ricomprarlo per completare l'attacco, considerando che lui sarebbe utile (viene dal vivaio) in ottica-Champions League.