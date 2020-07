La Sampdoria durante la prossima sessione estiva di mercato dovrà fronteggiare alcuni problemi. Uno, ad esempio, è legato alle ristrettezze economiche post Covid, acuite anche dal bilancio 2019 chiuso con un passivo di 13 milioni. La filosofia doriana quindi non cambierà: tutti sono cedibili, da Audero al baby D'Amico, quello che conterà sarà la qualità e la tempistica delle offerte. Impostare la prossima campagna acquisti, quindi, sarà piuttosto complesso.



Ad aumentare il coefficiente di difficoltà c'è poi la linea societaria relativa ai rinnovi di contratto. La Samp post Covid secondo Il Secolo XIX da ora in avanti proporrà rinnovi soltanto a cifre inferiori rispetto alla media attuale degli ingaggi. Questo sarebbe il motivo per cui non si è ancora trovato l'accordo con Karol Linetty, e che potrebbe anche creare problemi per la trattativa con Federico Bonazzoli, oltre che per Claudio Ranieri (che ha un contratto sino al 2021 a 1,8 milioni netti a stagione).