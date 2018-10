Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, esprime la propria opinione sulla possibile coesistenza tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez.



Roberto Boninsegna, crede che in questa Inter Lautaro Martinez e Mauro Icardi possano giocare insieme?

«Sono sincero: l’idea di vedere i due argentini in coppia è molto stuzzicante: certo è difficile fare coesistere due giocatori così, ma sono convinto che si possa tentare».



In che modo? Spalletti ha bocciato l’esperimento con Lautaro dietro Mauro visto nella prima partita stagionale contro il Sassuolo: come potrebbe adesso fare convivere i due attaccanti?

«Il problema è proprio questo. Per vedere insieme Lautaro e Mauro serve che Spalletti accetti di cambiare modulo: così come sta giocando non c’è spazio per entrambi, anche perché a centrocampo si sta trovando l’equilibrio grazie a Brozovic, anche se non è un playmaker puro. Con il 4-4-2 o con il 5-3-2 potrebbero coesistere e si potrebbero sfruttare bene le loro caratteristiche. Giocando con una sola punta, invece, è molto dura. Nessuno dei due può fare l’esterno: non hanno i tempi per giocare in ruolo».