Intervenuto a Radio Nerazzurra, il noto conduttore televisivo e tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis, ha espresso la propria opinione sulla proprietà cinese, Suning.



"Preoccupato se l'Inter va in mano a un fondo? Io tifo Inter e la tifo nella speranza che le cose vadano nel migliore dei modi. Spero che le cose vadano sempre in linea con la storia del club. La famiglia Zhang ha fatto tuto quello che poteva fare. Ha incrociato un periodo sfavorevole con la pandemia, la Cina... Lasciamo che chi ha messo denaro e passione faccia tutto quello che è nelle proprie possibilità, se non sarà così vedremo cosa succederà. Ho immensa fiducia nella famiglia Zhang, le difficoltà ci sono state, hanno cercato di ovviare con un prestito con Oaktree e cedendo alcuni giocatori. La squadra attuale mi piace molto, al mercato di gennaio rimarremo così, ma il prossimo anno riempiendo gli stadi penso che si possa tornare a confezionare qualcosa che sia migliore di quello che è adesso. Champions? Dobbiamo farcela".