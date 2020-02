Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, ha parlato della sfida di domenica tra i nerazzurri e la Juve ai microfoni di Calcio Today: "Porte chiuse? Non ci sarà la stessa atmosfera, non so se in questo modo la lotta scudetto sarà falsata. Possibile che i giocatori, conoscendo il peso di questa sfida, la vivano come se il pubblico ci fosse. Credo che in generale siano stati presi provvedimenti più sull’esasperazione mediatica che sulle effettive necessità sanitarie. Siamo al delirio collettivo".



SU CONTE - "Credo che Conte stia facendo quello che gli si chiedeva, cioè tenere la squadra ad un livello di classifica e di ambizioni in linea con gli investimenti fatti. Non ha l’obbligo di vincere lo scudetto, ma ha la rosa per provarci. Il tecnico ha creato un’unità d’intenti: è già un risultato immenso. Non dimentichiamoci della Lazio, per lo scudetto la lotta è a tre".



SU ERIKSEN - "Eriksen? È un trequartista formidabile, non so quanto rientri nelle logiche tattiche di Conte. L’allenatore troverà la soluzione, magari cambierà qualcosa rispetto alle sue idee".