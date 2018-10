Paolo Bonolis, conduttore tv, grande tifoso dell’Inter, parla a Radiosei del campionato italiano: “Il campionato ha una dominatrice assoluta come la Juventus, con l’Inter che sta cercando di assicurarsi un posto in Champions in anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno. E con la Lazio è arrivata un conferma in tal senso. Lazio? E’ stata una vittoria di gioco importante per l’autostima. La Lazio aveva delle defezioni importanti, Brozovic senza Leiva è stato messo nella condizione di fare tutto quello che voleva. Per la squadra di Inzaghi è stato dura la gestione della partita, l’Inter ha giocato molto sulle defezioni della Lazio”.