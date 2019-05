Buone notizie per l'Inter. Questa settimana il consiglio d'amministrazione ha approvato il bilancio trimestrale al 31 marzo 2019.

In particolare crescono i ricavi da sponsorizzazioni e diritti tv. Calcio e Finanza riporta i dati comunicati da Inter Media and Communication, la società che ha emesso il bond da 300 milioni di euro: il club nerazzurro ha totalizzato ricavi per 229,96 milioni di euro, in crescita del 46,87% rispetto ai 156,57 milioni di euro nello stesso periodo della passata stagione 2017/2018.



Nel dettaglio i ricavi da sponsorizzazione passano da 60,12 milioni a 91,07 milioni (+52,53%), mentre i ricavi da diritti tv salgono da 96,41 milioni a 138,71 milioni (+43,88%) soprattutto grazie alla partecipazione ai gironi della Champions League 2018/2019.



In prospettiva del bilancio che chiuderà il prossimo 30 giugno, l'Inter prevede 284,8 milioni di ricavi (127,2 milioni dagli sponsor e 157,6 milioni dai diritti tv, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dall'Uefa), con una crescita di circa il 20% rispetto alla scorsa stagione 2017/18.