Intervenuto a Inter TV, il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, scherza a proposito dei suoi compagni di squadra, associando un emoji per ognuno di loro.



“Il biberon lo do a Ranocchia, è diventato papà da poco. Il cantante è Berni: gli piace il rock. Le mani a Padelli: scherziamo sempre in allenamento perché non ha le mani (ride, ndr). Brozovic è la faccia che sbuffa: in allenamento quando perde le partitelle si arrabbia sempre. E’ una fantastica persona, però si arrabbia quando perde. Lo smartphone lo do a Keita: è vanitoso, gli piace farsi i selfie e postare su Instagram. A me stesso do la pizza, il mio hobby preferito”.