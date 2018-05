Frecciate all'Argentina, un retroscena sulla Nazionale e un futuro che potrebbe essere lontano dall'Inter: c'è tutto nell'intervista concessa da Borja Valero a Radio Marca. Il centrocampista classe '85 racconta l'impatto con l'Italia e la Serie A, toccata con mano per la prima volta nel 2012 con la Fiorentina: "Non avrei mai pensato di trovarmi così bene in Italia: mi piace il loro calcio, mi sono adattato molto bene".



QUASI AZZURRO - Borja Valero con la maglia dell'Italia? Una suggestione che avrebbe potuto concretizzarsi, come rivelato dallo stesso centrocampista: "Sono stato tentato dal vestire la maglia della Nazionale, ma il mio Paese è la Spagna e sono felice per loro - come chiunque - quando vincono".



ICARDI OUT - Fa rumore in casa nerazzurra l'esclusione di Mauro Icardi, non convocato dall'Argentina per i prossimi Mondiali di Russia. Borja Valero non usa mezzi termini: "È un'esclusione che colpisce, ma anche in questo sport a volte i pregiudizi hanno un peso importante nel calcio, fanno andare avanti qualcun altro. Se l'Argentina non lo convoca, peggio per loro".



RITORNO IN SPAGNA? - Chiusura sul futuro, che potrebbe non essere a tinte nerazzurre. Borja Valero spiega: "Tornare al Real Madrid sarebbe un sogno (giovanili, poi spola tra Real Castilla e prima squadra fino al 2007, ndr), ma in futuro mi farebbe piacere giocare in una qualsiasi squadra spagnola".