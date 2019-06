Gabriel Brazao, portiere dell'Inter, parla della sua avventura in Italia: "Parma? Volevo lavorare in un ambiente di professionisti. A Parma sono rimasto in prima squadra. È stata una grande esperienza e sono molto grato a Dio per aver avuto il mio spazio nel calcio italiano".



SUI PORTIERI - "La scuola italiana di portieri è una delle migliori al mondo. Quando mi chiedono di scegliere tra italiana o brasiliana, io rispondo dicendo 'entrambe. Non esiste una scuola migliore, solo scuole diverse. Ho cercato di adattarmi il prima possibile, ovviamente, senza abbandonare le mie caratteristiche che ho imparato qui in Brasile, ma questo adattamento è stato molto importante per avvicinarmi allo stile italiano. Cerco di assorbire più cose per mettermi in mostra".