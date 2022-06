Via dal Torino, per restare in Italia.In questo pazzo mercato non bisogna dare nulla per certo, ma a oggi il club nerazzurro è quello davanti a tutti, in pole position rispetto a Milan, Juventus e Tottenham. La ragione è presto spiegata, il difensore brasiliano, che tra qualche mese potrebbe essere convocato da Mancini (la moglie è originaria dell’Italia ed ha già avviato l’iter per chiedere il passaporto italiano),ed è in attesa di una chiamata da Milano.per il quale sono giorni decisivi per il suo passaggio al Paris Saint-Germain, verrà presentata un'offerta al Torin, che vuole 40 milioni di euro. Il patron del Toro sa che c'è una clausola nel contratto che libera Bremer a gennaio 2023 per meno di 15 milioni, per questo se vuole incassare qualche milione in più deve venderlo entro l'1 settembreun nome credibile è Casadei, centrocampista della Primavera campione d'Italia (ma solo in prestito), hanno perso quota invece Gagliardini, che non vuole lasciare Milano, e Pinamonti, sul quale c'è il Monza di Berlusconi. Il Toro per ora non ci sente, per Bremer vuole un'asta. E il tempo di certo non manca.