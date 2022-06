Sempre più caldo, sempre più nel vivo. No, non stiamo parlando del meteo, ma del calciomercato che inevitabilmente sta condizionando tutti i club d'Italia e che viene raccontato anche dai giornali in edicola.



"Troppa Inter" per la Gazzetta dello Sport che conferma come in attaccola trattativa per Lukaku sia ben avviata, ma che qualcuno debba uscire per far spazio al belga e a Dybala. "La caccia al Milan infiamma il mercato di Inter e Juve" rilancia il Corriere dello Sport con i colpi d'attacco dei due club. E infinte Tuttosport riprende l'esclusiva di Calciomercato.com sul budget limitato per Maldini mentre rilancia anche Joao Pedro per il Torino.



Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi 21 giugno 2022