Non è la lacuna di rosa più urgente da sistemare, ma nonostante tutto potrebbe essere Gleison Bremer il primo rinforzo dell’Inter e questo perché i nerazzurri vogliono evitare il rischio di incorrere in qualche beffa. Ausilio è stato bravo nel fiondarsi per primo sul calciatore e ottenere una preziosa stretta di mano, ma parliamo ormai di ottobre e nel frattempo le prestazioni del difensore brasiliano sono state sempre più convincenti, attirando anche l’interesse di club esteri.



UN NUOVO INCONTRO - Non c’è tempo da perdere e per questo motivo la pratica Bremer ha scavalcato tutte le altre presenti sulla scrivania del direttore sportivo dell’Inter e venerdì scorso più o meno verso le 11 del mattino, in sede si è presentato l’agente del calciatore, in sosta in viale della Liberazione ben oltre l’ora di pranzo. Bisogna preparare l’offerta da consegnare nelle mani di Cairo e l’Inter vorrebbe riuscire a farlo il prima possibile, anche se nelle idee iniziali c’era la volontà di piazzare prima Stefan de Vrij. Ma il rischio di offrire strada alle potenze estere è elevato e allora potrebbe essere necessario invertire le mosse, iniziando prima ad assicurarsi un crack e poi pensare alle cessioni, che in un modo o nell’altro ci saranno.