è ancora out e il momento del suo rientro dal problema al polpaccio sembra non arrivare mai. Vi abbiamo raccontato ieri () che il giocatore ha messo nel mirino del derby del 5 febbraio come data da segnare in rosso sul calendario e che, a partire dall'inizio della prossima settimana inizierà finalmente un lavoro di forza propedeutico al suo rientro in gruppo.sui metodi seguiti nell'immediato post-Mondiale per provare a guarire in fretta (senza riuscirci).Così come Dusan Vlahovic in casa Juventus, infatti, Brozovic ha scelto di non affidarsi soltanto allo staff interista, ma di affiancargli il proprio preparatore di fiducia. Il suo nome, riporta la Gazzetta dello Sport, è, un nome non nuovo nel mondo del pallone italiano. Ve lo ricordate? È il santone dei muscoli serbo a cui si è affidato Vlahovic, ma è anche da qualche mese uno dei preparatori atletici che il Milan ha scelto di inserire nel proprio staff da affiancare a Stefano Pioli.L’elenco dei suoi assistiti personali a botte di 60mila euro annui è impegnativo:in passato Kolarov ma anchee perfino EdinE negli ultimi mesi un colloquio Milutinovic lo ha avuto a Belgrado anche con l'eterno Gigi Buffon.