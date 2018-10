Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria inflitta ai danni del Psv. Queste le sue parole: "Siamo tutti contenti, diamo sempre il massimo per vincere. Oggi quando abbiamo fatto gol poi siamo stati bravi. Ma dobbiamo migliorare, stando più concentrati e concretizzando le occasioni da rete che creiamo. Siamo tutti grintosi per il raggiungimento dell'obiettivo: così si gioca in Champions, dobbiamo proseguire in questo modo. Il mio ruolo? Gioco ormai da mediano basso: mi sento bene, devo continuare così. I complimenti di Pirlo? Lo ringrazio, è un grandissimo giocatore. Ho visto molti suoi video, giocava con la testa ed era sempre concentrato. Io devo giocare semplice, continuando in questo modo".