Molti calciatori non stanno più rendendo secondo i loro standard e l'Inter ne sta inevitabilmente soffrendo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che i concentra su Eriksen, Brozovic e Skriniar.



“Restano sul tavolo parecchi dubbi: tra i più lampanti, l’utilizzo a dosi omeopatiche di Eriksen, quasi fosse ormai relegato a lussuoso orpello in un organico in preda a incertezze e continui blackout. Lasciano basiti anche la prestazione di Brozovic, irriconoscibile e abulico, e di Skriniar, l’ombra dell’affidabile marcantonio che abbiamo ammirato”.