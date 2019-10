Alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia, il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Sei qui da tanti anni a Milano, quella di questa stagione è l'Inter più forte in cui hai giocato?

“Finalmente sono arrivati tanti calciatori con esperienza e siamo una squadra forte, ma dobbiamo dimostrare e migliorare. Domani sarà una sfida importante e vogliamo vincerla’.



Come cambia il tuo modo di giocare senza Sensi?

“Non cambia, io devo fare le mie cose. Lui è un grande giocatore, è più difficile giocare senza, ma dobbiamo farlo”.



Ti ricordi cosa successe con l'Hapoel Be'er Sheva, all'epoca sembravi fuori dal progetto mentre adesso sei al centro: cosa è cambiato in te?

"Tre-quattro anni fa ero più giovane, sono cambiate tante cose. Sono diventato papà, la cosa più importante, vedo le cose diversamente. Poi ho lavorato anche da solo quando non sono stato bene. Ora siamo qua, ho lavorato tanto e il mister è stato chiaro per le cose che vuole da me: io sono sempre disponibile".



In cosa puoi crescere?

“Fase difensiva, sevo stare più attento che è quello che mi dice anche il mister, di guardare a destra e sinistra.