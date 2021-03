. Perno del centrocampo, equilibratore e mente della squadra nerazzurra, il croato in questa stagione ha giocato 33 partite, quasi tutte di altissimo livello, segnando un gol. Insomma, il classe 1992definitiva in nerazzurro, dopo anni di alti e bassi con tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina dell'Inter dal gennaio del 2015, quando fu prelevato dalla Dinamo Zagabria., tanto da non disdegnare l'idea di farne la propria casa ancora per tanti anni.Guardando e osservando questo quadro idilliaco,perfettamente nel contesto generale., una data molto vicina utilizzando i parametri del calciomercato. Da una parte, e nonostante la complicata questione societaria, l, anche con scadenze più lontane rispetto a quella che riguarda Brozovic. E basti ad esempio citare il caso di, in scadenza nel 2023 e ormai prossimo alla firma per il rinnovo (esiste già una bozza d'intesa per prolungare fino al 2024 a oltre 5 milioni netti più bonus a stagione).. E se uniamo questa situazione di stallo aida parte del numero 77,, e che quanto meno Brozovic possa essere considerato, per il futuro, fra i giocatoriin chiave mercato. Da qui a dire che Brozovic possa essere ceduto naturalmente ce ne corre.