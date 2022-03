Buone notizie dall'infermeria per l'Inter: migliorano le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non ha preso parte all'ultima trasferta contro il Torino, poiché non aveva superato del tutto l'affaticamento al polpaccio destro accusato contro il Liverpool e Inzaghi ha deciso di non rischiare la convocazione, ma ora l'ex Dinamo Zagabria sta proseguendo positivamente verso il rientro.



OTTIMISMO - Brozovic ha svolto oggi lavoro differenziato e sono arrivate risposte positive: per lui è previsto un graduale rientro in gruppo a partire dai prossimi allenamenti, c'è ottimismo per averlo a disposizione contro la Fiorentina, match in programma a San Siro sabato (ore 18).